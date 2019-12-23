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CHP İslahiye ilçe kongresi yapıldı

CHP İslahiye İlçe Başkanlığına Mustafa Alıcı yeniden getirildi.

23.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:40 CHP İslahiye ilçe kongresi yapıldı
CHP İslahiye İlçe Başkanlığına Mustafa Alıcı yeniden getirildi.

İki adayın katıldığı 37'nci Olağan genel kurulda kayıtlı 127 delegeden 84'ünün oyunu alan Mustafa Alıcı, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Kurulda diğer aday Aysun Demirel 38 oy alırken, 5 oy da boş kullanıldı.
Kongreye CHP Milletvekilleri İrfan kaplan ve Bayram Yılmazkaya ile CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfi Demir ve partililer katıldı.

İlçe başkanlığına yeniden seçilen Alıcı, katılımcılara teşekkür etti. Aysun Demirel ise yeniden başkanlığa seçilen Alıcı'yı tebrik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Alıcı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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