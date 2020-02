CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'nde il başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri seçimlerine geçilecek.Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, bazı delegelerin ve üyelerin söz alarak konuşmalarının ardından tek aday ve blok liste ile seçime geçildi.CHP'nin 39 ilçe başkanının imzasıyla tek başkan adayı olarak gösterilen mevcut başkan Canan Kaftancıoğlu, delegelere seslendiği konuşmasında, iki yıllık sürecinde CHP İstanbul üye yapısını gözden geçireceklerini ve bu dönemde bunu bitireceklerini söyledi.Partide çalışanla çalışmayanı ayırt eden bir sistemi kuracaklarını ifade eden Kaftancıoğlu, bütün işlerin akılla, bilimle ve ortaklaşmayla yapılacağını ve her görevin bir performans ölçüsü olacağını belirtti.CHP'nin İstanbul'daki iktidarının daha çok hissedileceğini vurgulayan Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:"İktidarın gücüyle ve diliyle. İktidardan aldığımız güçle değil, yerelde iktidarımızın halka ulaştıracağımız gücüyle daha çok donanacağız. Yerelde mahallelerde, evlerde, sokaklarda herkesin sesi ve sözcüsü olacağız. Veri temelli politika yapacağız. Alınan her kararda ortaklaşmayı ve ortak aklı egemen kılacağız. Ben yaptım oldu demedik, bundan sonra da demeyeceğiz. Bütün İstanbul'da 16 milyon İstanbulluya ahlaklı siyaset nasıl yapılır bir kez daha göstereceğiz. Daima söylüyorum, kişiler gelip geçicidir, ilkeler kalıcıdır."Kaftancıoğlu, kongrede demokrasiye katkısı olacağı için çoklu adayla gitmeyi çok istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Kongreler demek yarış demek. Demokrasinin olduğu her yerde demokratik yarışlar olur ve olmalıdır da. İstanbul örgütü olarak 39 ilçemizde şu anda görev yapmış ya da yapmayan bütün ilçe başkanlarımıza 39 ilçemizde de ilçe kongrelerini demokratik bir şekilde gerçekleştirdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Bence 39 ilçe örgütümüz bu anlamıyla alkışlanmayı hak etti. Tek adaylı yarışlar oldu, çok adaylı yarışlar oldu. Ama herkes parti içi bayrak yarışı olduğu bilinciyle kongrelerini tamamladılar. Bana sorarsanız olması gereken, olsaydı daha güzel olacak. Şu anda 2-3-4-5 ne kadar çok o kadar kıymetli. Keşke adaylarla yarışabiliyor olsaydık. Çok adaylı bir kongreyi kendi adıma arzu ettim."Hem İstanbul hem de Türkiye'de uyguladığı yeni siyaset anlayışıyla Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemin siyasi lideri olduğunu belirten Kaftancıoğlu, yargı ve eğitimdeki bazı uygulamalar ile Kanal İstanbul projesini eleştirdi.