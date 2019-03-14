CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de ezanın ıslıklandığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Gördüğüm kadarıyla o protesto zaten var. Ama benim baktığım pencere şu; Bir kere ezana saygısızlığa karşı en yüksek direnci göstereceklerden biri olduğuma inanıyorum. Çünkü benim de inancım gereği, hatta bir başka inancın sesi de olabilir bu hiç önemli değil ama ezana saygısızlıkta gerçekten ona karşı duruş gösteririm, gerekeni söylerim." ifadelerini kullandı.

"EZANA SAYGISIZLIĞA KARŞI EN YÜKSEK DİRENCİ BEN GÖSTERİRİM"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ezanın protesto edildiği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Şöyle bir görüntü var orada. Zaten oraya gelen insanlar kadın haklarıyla ilgili ya da kadına yapılan birtakım yanlış uygulamalarla ilgili protesto amaçlı gelmişler. Hem o günü kutlamak hem de bir farkındalık yaratmak. Dolayısıyla bir protesto sesi zaten varken ezan başlıyor. Şu denebilir, 'Bir anda o binlerce insan sussun' tabi ki ezana saygı önemli ve değerli, bu denebilir. Gördüğüm kadarıyla o protesto zaten var. Ama benim baktığım pencere şu; Bir kere ezana saygısızlığa karşı en yüksek direnci göstereceklerden biri olduğuma inanıyorum. Çünkü benim de inancım gereği, hatta bir başka inancın sesi de olabilir bu hiç önemli değil ama ezana saygısızlıkta gerçekten ona karşı duruş gösteririm, gerekeni söylerim. Fakat bazen toplumu toplumla karşı karşıya getirmemek adına bizim gibi yöneticilerin çok dikkatli olması lazım. Toplumun bir kesimini başka bir kesimine şikayet ettirerek toplumla toplumu karşı karşıya getirdiğiniz zaman bir çatışma yaratırsınız. Çok dikkat etmemiz lazım bence bunun ince detayına kadar irdelenmesi gerekirse başkasının açıklama yapması gerekir. Bu anlamda metodu doğru bulmuyorum. Bu başka bir yere gider. Ben ezanı çok seviyorum. Eğitimini aldım ezan okudum çok severim, bunu savunacak ilk kişi ben olurum ama bunu başka yerde tartışmak lazım. Siyasi ortamda toplumu toplumla karşı karşıya getirmeyelim lütfen ve de orada haksızlık olduğunu düşünüyorum. Onun da altını çizmek isterim.