CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, "Hanıma Talimat Verdim" Diyen Vatandaşı Uyardı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenecek İBB başkanlığı seçimleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İmamoğlu, bugün de Pendik Çamçeşme Mahallesi semt pazarını ziyaret etti.

"HANIMA TALİMAT VERDİM SİZİ İFTARA BEKLİYORUZ"

Pazarda bir vatandaş İmamoğlu'nu akşam iftara davet etti ve "Sizi idol olarak görüyorum. Akşam hanıma talimat verdim sizi iftara bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TALİMAT YOK HANIMLA KONUŞTUM DİYECEKSİN"

İmamoğlu'nun "Talimat yok, hanımla konuştum diyeceksin" uyarısı üzerine vatandaş "Demokratik karar aldık" dedi.

Pazar ziyaretini Twitter hesabından da paylaşan İmamoğlu, "Çarşının, pazarın gündemi ekonomi ancak ne yazık ki biz bir avuç insanın ülkemize, şehrimize yaşattığı adaletsizliği konuşuyoruz. Bu şehirdeki her türlü adaletsizliği hep beraber, seferberlikle aşacağız" ifadelerini kullandı.