CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, HDP ile İttifak İddialarına Son Noktayı Koydu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında sunucunun "HDP ile ittifak yapıyor musunuz?" sorusuna, " PKK'nın, bir terör örgütünün ferdinin sözlerinin benimle ne alakası var? CHP'nin İYİ Parti ile ittifakı var. Başka hiçbir parti ile ittifakı yok. Ben İstanbul'un belediye başkanı olacaksam her partinin oyuna talibim." sözleriyle yanıt verdi.

İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları:

NEDEN CHP?

Ailemde aktif siyaset yapan babamdı. Anavatan Partisi'nde yaptı. Genç yaşta siyaseti bıraktı ve İstanbul'a geldi. 2009'da ben bölgemdeki yerel yönetimden şikayetçi bir iş adamıydım. Bu şikayetlerimin ardından aday adayı olmaya karar verdim. Kendime en yakın olarak CHP'yi gördüm.

"ERDOĞAN İLE İLK TANIŞMASI"

92 yılında ilk Akçaabat Köftecisi'ni açan insanım.Çok yelpazesi geniş müşterim vardı. Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanı misafirimiz oldu. İki defade Güngören'de iki programları oldu, özellikle o köfteden isterim demiş. Sonra Beylikdüzü'nde bir açılışta kendisi ile bir araya geldik ve aramızda bana borcunuz var şeklinde bir diyalog geçti.

"HDP İLE İTTİFAKIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

PKK'nın, bir terör örgütünün ferdinin sözlerinin benimle ne alakası var? CHP'nin İYİ Parti ile ittifakı var. Başka hiçbir parti ile ittifakı yok. Ben İstanbul'un belediye başkanı olacaksam her partinin oyuna talibim. Bunun içerisinde AK Partili var, HDP'li var, MHP'li var, herkes var. Bu şehirde sokakta gezen, evinde yaşayan en yaşlısından gencine herkese hizmet etmek istiyorum. Genel Başkan, İl Başkanı'ndan emir almadan belediye başkanlığı yapmak istiyorum.