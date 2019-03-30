CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Beni beğeniyor, aramızda kalsın. Gerçekten beğeniyor. Bana oy verebilir. Oy, kulla Allah arasında ama bana oy verebilir." ifadelerini kullandı.

"BU SEFER İSTANBUL'DA SEVGİ, SAYGI VE İYİLİK KAZANACAK"

Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleştirdiği final mitinginde konuşan İmamoğlu, 102 gündür İstanbul'un ilçe, mahalle ve köylerini dolaşarak herkesle buluşmaya çalıştığını anlattı.

İmamoğlu, kimsenin kalbini kırmadığını belirterek, "Ama olur da kırdıysam o vatandaşım beni duysun, ondan özür diliyorum. Çünkü kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Göreceksiniz bu sefer İstanbul'da sevgi, saygı ve iyilik kazanacak. İlk günden bugüne, bu kentin çocuklarına bir söz verdik ve hep beraber bu sözü tutacağız. Çocuklarla ilgili çok şey anlattık, Beşiktaşlı çocuğumuzla, Sultanbeyli çocuğuyla, Bağcılarlı çocuk eşit olacak. Bu kentin çocuklarını eşitlemeye geldim." diye konuştu.

"GENÇLER BURADAN GİTMEYECEK, SÖZ VERİYORUM"

Gençler ve kadınlara yönelikte projeleri olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

" 'Gençlerin Ekrem ağabeyi olmaya geldim' dedim. Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım. Gençler için çalışacağım, Gençler için üreteceğim, bu şehirde nasıl ki ülkenin geleceği çocuklar, aynı şekilde gençlerin tekrar bu kentte hayal kurmalarını sağlayacağım. İstanbul'dan beyin göçü olmayacak. Gençlerin üretiminden faydalanacağız. Gençler buradan gitmeyecek, söz veriyorum. Kadınlar çok önemli, eğer bir kentte kadınlara yönelik güvenli bir ortam yaratamıyor ve hayata katılmalarını sağlayamıyorsanız o kentin mutlu olma, üretme şansı yok. Dolayısıyla kadınlara dönük çok özel politikalarımızla, eşitlikçi, kadın dostu olmaya yolunda çalışmalarımız var. Bu kent, kadın eşitliği konusunda çok güzel bir kent olacak, söz veriyorum. Eşim de burada diye korkuyorum ama onun için söz vermiyorum, kızım Beren'in hayata dair umutları için yapıyorum. Eşime karşı boynum büyük olmasını istemiyorum, annem ve kız kardeşim için istiyorum. Tüm kadınlar için çok eşitlikçi bir ortam kuracağım."

"GERÇEKTEN BEĞENİYOR, BANA OY VEREBİLİR"

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Beni beğeniyor, aramızda kalsın. Gerçekten beğeniyor. Bana oy verebilir. Oy, kulla Allah arasında ama bana oy verebilir. Dayandı dayandı ama son 2-3 gün dayanmadı artık. Dolayısıyla ben o tarafa girmeyeceğim. Kötü söz söyleyenleri Allah'a ve toplumun vicdanına havale ediyorum. Kimseye kötü söz söylemedim, asla da kötü söz söylemeyeceğim. Çünkü ben çocukların sevgisiyle siyaset yapacağım. Çünkü çocukların beni izlediğini biliyorum. Cennet gibi bir vatanımız var, bozmaya çalışsalar da çocuklar için cennet gibi yapacağız." ifadelerini kullandı.