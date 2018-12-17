Kılıçdaroğlu Kararını Verdi, CHP 3 Büyükşehirde Adaylarını Yarın Açıklayacak

CHP, yarın toplanacak Parti Meclisi'nden sonra İstanbul, Antalya ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile birlikte yaklaşık 400 ilçenin de adayını açıklayacak.

KILIÇDAROĞLU İSTANBUL ADAYI İÇİN KARARINI VERDİ

Yerel seçimler öncesi 467 belediye başkan adayını açıklayan CHP, kalan belediye başkan adaylarının bir bölümünü, yarın toplanacak Parti Meclisi ardından açıklayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir üzerinde çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için karar verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu

400 İLÇENİN ADAYLARINI DA YARIN AÇIKLAYACAK

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa için ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in isimlerinin ön plana çıktığı iddia edildi. CHP yarın ayrıca, yaklaşık 400 ilçenin de adaylarını açıklayacak.

Ekrem İmamoğlu

ANKARA'DA SİNAN AYGÜN VE CENGİZ TOPEL YILDIRIM İÇİN ANKET YAPILDI

Ankara, İzmir ve Mersin ile birlikte 10 ilin belediye başkan adaylarının ise 24 Aralık'ta açıklanacağı belirtildi. Ankara'da Mansur Yavaş'ın adı öne çıkarken, Sinan Aygün ve Cengiz Topel için de anketler yapıldığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Tunç Soyer ve Abdül Batur öne çıkarken, 2014 yerel seçimlerinde de düşünülen Tunç Soyer'de karar kılındığı ileri sürüldü.

Mansur Yavaş

MERSİN'DE 3 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

CHP'nin Mersin adaylığı için İstemihan Talay, Fikri Sağlar ve eski Milletvekili Serdal Kuyucoglu'nun adları geçiyor. Adana'da, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın adaylığı konuşulurken, İYİ Parti'nin de burada Soner Çakır'ı aday göstereceği iddia edildi.

İSTANBUL İLÇE ADAYLARI 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

CHP'nin, 15 Ocak'ta İstanbul'da elinde olan ilçelerde belediye başkan adaylarını açıklayacağı kaydedildi. İstanbul'da bazı ilçeler için milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Onursal Adıgüzel, Mahmut Tanal'ın da isimleri geçiyor.

Kaynak: DHA