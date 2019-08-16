CHP, İSTANBUL'DA SEÇİMDEN ÖNCE VERDİĞİ SÖZÜ UNUTTU

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde geçen dönem İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış'ın asaleten atamasının uzun süre yapılmamasını eleştiren ve başkanlığı kazandıklarında atamayı yapacağını söyleyen CHP, bu sözünü henüz tutmadı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, geçen hafta cuma günü tanıttığı, Belediyenin üst düzey yönetim kadrosu arasında İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış da vardı. Bağış, yaklaşık 2 yıldır İETT Genel Müdürlüğü'nü vekaleten yürütüyor. Tanıtım toplantısının ardından, CHP'ye yakın çevreler tarafından Bağış aleyhinde sosyal medyada bazı yazılar yayımlandı. Bağış'ı yıpratmaya yönelik yazıları, Başkan İmamoğlu'nun pek fazla dikkate almadığı gibi bir izlenim verilmekle beraber, asaleten atamanın yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

'ASALETEN ATANSIN' DENMİŞTİ

İBB Meclisi'nde, 15 ve 16 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan İETT'nin 2019 yılı bütçe görüşmeleri oldukça gergin geçmişti. 16 Kasım'da yapılan görüşmede, CHP adına söz alan meclis üyesi Hakkı Sağlam, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış'ın uzun zamandır asaleten atamamasını eleştirmiş ve özetle şunları söylemişti:

"Sayın Genel Müdürün asaletini neden atamıyorsunuz? Neden vekaleten tutuyorsunuz? Vekaleten ne demek? Vekalet 1 gün olur, 5 gün olur. Siz aslında bu Kuruma haksızlık yapıyorsunuz. Bu Kuruma saygısızlık yapıyorsunuz. İşini yapan insanın, işini yapan insana görevini vereceksiniz. Geçmiş dönemde de aynı uygulamaları yaptınız. Bunlar doğru yöntemler değil. Siz işin yapılmasından yana değilsiniz. Eğer işin yapılmasından yana olsanız, samimi olsanız görevin gereğini yaparsınız. Arkadaşımızı asaleten atarsınız, o görevi de en iyi şekilde yapar. 31 Mart akşamı İstanbul halkı size bunun cevabını verecek. İstanbul halkı sizin İstanbul'u getirdiğiniz bu noktanın sonucu olarak size güle güle diyecek. Siz bunun hazırlığını yapın. Biz geldiğimizde İETT Genel Müdürünü asaleten atayacağız. Bu Arkadaşımızı, bu Sayın Genel Müdür Vekilini asaleten atayacağız. Görevini en iyi şekilde yapacak. Size veya birilerine bağlı olarak yapamayacak."

AHMET BAĞIŞ KİMDİR

İETT'de 14 yıldır görev yapan Ahmet Bağış 1973 Mardin doğumlu. 1993'te Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1994'te Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını 1995'te Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde, doktorasını aynı enstitüde, 2001 yılında tamamladı. 2002-2003 yıllarında Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Bölümü'nde misafir öğretin üyesi olarak görev yaptı. 2005 yılında İETT'ye Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak atandı. 2006-2007 yıllarında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010-2014 yılları arasında İETT'de çeşitli daire başkanlıklarında bulundu. 2014 yılından 2017 yılları arasında genel müdür yardımcılı yapan Bağış, 2017 yılı sonlarında İETT Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı ve halen bu görevi vekaleten sürdürüyor.

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