CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bilal Erdoğan'a hakaretten ifade verdi

Canan Kaftancıoğlu, İbrahim Eren TRT Genel Müdürü olduktan sonra konuyla ilgili bir haberi alıntılayıp Twitter'dan Bilal Erdoğan'la ilgili paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu bu paylaşımından dolayı hakaret soruşturmasından ifade verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ndeydi.

KONU: BİLAL ERDOĞAN'A HAKARET

Kaftancıoğlu'nun ifade verme nedeni ise; 2017 yılında İbrahim Eren'in TRT Genel Müdürü olmasının ardından attığı tweet. Canan Kaftancıoğlu, paylaşımında İbrahim Eren'in Bilal Erdoğan'ın liseden sınıf arkadaşı olmasını hedef almıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı, tweetinde "Çalıntı sorularla da olsa bir sınav yapılıyordu. Şimdi ona bile gerek duyulmuyor." dedi. Canan Kaftancıoğlu bu paylaşımıyla Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi.

"HAKARET YOKTUR, DURUM TESPİTİ VARDIR"

Kaftancıoğlu, savcılıkta verdiği ifadesinde "Bu paylaşımda herhangi bir hakaret yoktur, durum tespiti vardır." dedi. Twitter paylaşımında ise "Şahsıma yönelik açıktan hakaretlere takipsizlik verilirken aşağıdaki twitim nedeniyle ifade vermem kaç puan? Hakaret değil hakikat demek daha doğru değil mi?" yazdı.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Eren, 2017 yılının temmuz ayında TRT Genel Müdürlüğü'ne atandı. Eren'in Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olması nedeniyle bu atama çok konuşulmuştu.