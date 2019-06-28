28.06.2019 11:04
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında

Özden ATİK - Onur MERİÇ / İstanbul, DHA- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve...

Özden ATİK - Onur MERİÇ/ İstanbul , DHA- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", " Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından  4 yıldan  17 yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu'na destek için milletvekilleri ve partililer, Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek , "Nedense siyasi davaların ve bazı davaların ısrarla 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini de yakından takip ediyoruz" dedi. Canan Kaftancıoğlu ise konuşma yapmadan adliyeye girdi.


Kaynak: DHA
İstanbul , Canan Kaftancıoğlu , Cumhuriyet Halk Partisi , Güncel

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