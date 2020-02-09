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CHP İstanbul İl Başkanlığına yeniden Canan Kaftancıoğlu seçildi

CHP İstanbul İl Başkanlığına yeniden Canan Kaftancıoğlu seçildi.

09.02.2020 23:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:48CHP İstanbul İl Başkanlığına yeniden Canan Kaftancıoğlu seçildi
CHP İl Başkanlığına yeniden Canan Kaftancıoğlu seçildi.
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşma yaptığı CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'ne, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, kullanılan 571 oyun 510'u geçerli, 61'i geçersiz sayıldı.
Kaftancıoğlu, aldığı oylarla yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi.
CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in Divan Başkanlığını üstlendiği kongrede, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Haliç, Güncel

Kaynak: AA

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