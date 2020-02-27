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CHP İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev dağılımı belli oldu

CHP İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

27.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:46CHP İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev dağılımı belli oldu
CHP İl Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını gerçekleştirdi.
CHP, İstanbul'da ilk defa eğitim, örgütlenme ve yerel yönetim politikaları alanlarında koordinatör başkan yardımcılığı görevi oluşturarak bu alanlarda 3 bölgede sorumlular belirledi.
İstanbul'daki yeni il yönetiminde 26 yaşındaki Oğuz Kemal Yakar il sekreterliği görevine, eczacı Hale Özcömert Coşkun da başkanvekilliği görevine getirildi.
Kongrede ikinci kez il başkanı seçilen Kaftancıoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yapılan görev dağılımında Ar-Ge, teknoloji politikaları, sosyal politikalar, politikaları, engelli ve hayvan hakları politikaları ile sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, esnaf, KOBİ ve hemşehri örgütlenmeleri konularına ağırlık verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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