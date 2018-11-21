CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Açıklaması

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:15



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:15

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin CHP'deki sürecin devam ettiğini belirterek, "Aralık sonuna kadar CHP'nin bütün belediye başkan adayları büyük ihtimalle açıklanmış olacak." dedi.Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Gezi olaylarının finansörü" diye bir suçun ceza kanununda olmadığını iddia ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "anayasayı tağyir, tebdil ve ilga" edip, yasama yerine geçerek bir suç icat ettiğini savundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iş adamı Osman Kavala'yı kast ederek, "Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumunda olan ve şu anda cezaevinde olan bu kişiyle iltisaklı birçok malum kişi, bunların içerisinde akademisyenler de var, geçenlerde gözaltına alındı." dediğini ifade eden Bekaroğlu, gözaltına alınanların da "Gezi olaylarında, bu olayları yapanların finansörü suçu" ile henüz suçlanmadığını kaydetti.Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bekaroğlu, ellerindeki konutları satamadığı için batmak üzere olduğu iddia edilen müteahhitlere dair devletin bir paket hazırlığında olduğu iddialarını aktardı.Söz konusu konutların devlet tarafından alınacağı yönünde haberlerin çıktığını ifade eden Bekaroğlu, bunun nasıl mümkün olacağını sordu.Bekaroğlu, şunları söyledi:"Bunlar büyük bir kent suçu işlediler. Bu suçların cezasını da millete kesmek istiyorlar. Burada, aç gözlü müteahhitlere göz yuman, bunlardan rüşvet alan, iş birliği yapan siyasetçiler, AKP'liler, bunlara para vererek çok kazanacağım hevesine kapılan bankacılar suç ortakları. Kent suçu işlemişlerdir. Şimdi batıyorlar. İnşaat sektöründe dünya kadar kriz söz konusu ve bunun maliyetini devlete yüklüyorlar. Kent suçu işleyenler şimdi bir araya gelmişler, hepimizi daha da derin krize sokma suçu işliyorlar."Mehmet Bekaroğlu, bir gazetecinin, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin CHP'deki süreç hakkındaki sorusu üzerine, "Süreç devam ediyor. Her hafta, hazırlıkları tamamlanan, tespit edilen belediye başkanları açıklanacak. Çalışmalar yapılıyor, yöntemler belli... Kimi yerlerde eğilim yoklamaları yapılıyor, anketler yapılıyor, kanaat önderleri ile görüşülüyor, mülakatlar yapılıyor. Birkaç yöntemle tespit edilen adaylar zamanı gelince açıklanacak. Aralık sonuna kadar CHP'nin bütün belediye başkan adayları büyük ihtimalle açıklanmış olacak." yanıtını verdi.