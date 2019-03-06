Chp, İyi Parti, Hdp İttifakı" Sorusuna Suç Duyurusu

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İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, Gezici Araştırma şirketinin, "Millet İttifakı kapsamında CHP, İYİ Parti ve HDP'ye oy verir misiniz" şeklindeki anket sorusuna ilişkin suç duyurusunda bulundu.Gezici Araştırma şirketi, geçen günlerde yerel seçime yönelik, aralarında bazı büyükşehirlerin de bulunduğu anket çalışması sonucunu yayımladı.Anketteki CHP, İYİ Parti ve HDP ile ilgili "ittifak" tanımlaması yargıya taşındı.İYİ Parti Aydın İl Başkanı Sarı, ankette seçmene "Millet İttifakı kapsamında CHP, İYİ Parti ve HDP'ye oy verir misiniz" şeklinde soru yöneltildiğini belirtti.Sarı, Gezici Araştırma firması hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.İçişleri Bakanı Soylu, HDP ile ilgili rakam açıkladıÖte yandan HDP, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da aday çıkarmayacağını daha önce açıklamış, bu kentlerde Millet İttifakı'na destek sinyali vermişti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı açıklamada, HDP'nin, "zillet ittifakı" içerisindeki bütün partilere 299 aday ve belediye-il genel meclis üyesi verdiğini açıklamıştı.Soylu, şu ifadeleri kullanmıştı:"Bunun muhakkak daha fazlası vardır. Bunların 27'si sadece HDP'ye kayıtlı, CHP'den ve diğer ittifak partilerinin listesinde de var. Onun dışında birbiri lehine çekilmeler var. Bunlar sadece oraya kayıtlı olup da oradan aday olanlar."Temelli: "İstanbul, Adana'daki oyumuz ile Cizre, Sur, Silopi halkına selam edeceğiz"Millet İttifakı ile ilgili tartışmalar devam ederken HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise TBMM Grup Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanmıştı:"Türkiye'nin her yerinde AKP-MHP ittifakını geriletmek için verilen her oy Türkiye'de barışa verilen oydur. İstanbul, Adana'daki oyumuz ile Cizre, Sur, Silopi halkına selam edeceğimizi asla unutmayalım. Emin olun ki HDP'ye Muş'ta vurulan mührün sesi İstanbul'da duyulacaktır."HDP batı illerinde adaylarını geri çekmiştiGeçen günlerde bir HDP yöneticisinin bir gazeteye verdiği demeçte, Muğla'da, büyükşehir belediye başkan adayı dahil olmak üzere Marmaris, Bodrum, Menteşe ve Ula ilçelerinde; Manisa'da ise Alaşehir, Soma ve Saruhanlı ilçelerinde ve Denizli'nin Pamukkale ilçelerinde gösterilen belediye başkan adaylarının geri çekildiğini duyurmuştu.HDP'nin batı illerindeki bu çekilme kararının, "AK Parti-MHP blokunun ülkenin doğusunda da batısında da olabildiğince geriletilmesi" politikası gereği alındığı belirtilmişti.HDP Pamukkale Belediye Başkan Adayı olan ancak geçen günlerde adaylıktan çekilen Mustafa Keklikçi, partisinin yerel seçim stratejisinin, "doğuda kayyum belediyelerini geri almak hatta belediye sayısını artırmak, batıda AK Parti-MHP ittifakını geriletmek üzerine kurulduğunu" kaydetmişti.