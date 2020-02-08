CHP İzmir İl Kongresi başladı

İZMİR'de 37'inci CHP İl Kongresi, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda başladı. 655 il delegesinin oy kullanacağı kongrenin, blok liste ile yapılması istendi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, seçimin blok liste ile yapılması talebi üzerine söz alarak, "655 delegesi olan İzmir'in listelerde yaklaşık yer bulabilecek arkadaşımızın sayısı 95 civarındadır. 540 civarında il delegesi arkadaşlarımız kendi adını bu listede göremeyecek. Ama örgütün kantarına çıkmak istiyor. Niye engel oluyoruz? Bırakın yarışsınlar" dedi. Yapılan oylamada, delegeler seçimin çarşaf liste ile yapılması yönünde oy kullandı.

CHP İzmir İl Örgütü, yeni yönetimi belirlemek için bugün Celal Atik Spor Salonu'nda sandık başına gitti. Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki dönem belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Deniz Yücel'in yeniden aday olduğu kongrede, daha önce adaylığını açıklayan Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz'un, adaylık için gerekli olan 65 imzayı toplayıp toplayamayacağı merak konusu oldu. 655 il delegesinin yeni yönetimi belirleyeceği kongrenin, blok liste ile yapılması talep edildi. Blok liste talebine karşı söz alan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, seçimin blok liste ile yapılması gerektiğini savunarak, "Farkındaysanız ilk kez bir konuda hemfikiriz. Nedir bu? Yaşadığımız ilk seçimde iktidar olacağız. İlk genel seçimde CHP mutlaka iktidar olacak. Peki yıllardır partiye emek vermiş, ak saçlı arkadaşlarımız, partinin iktidar gittiği bugünlerde partiye emek vermek istediklerini, yönetim kurulu üyesi, disiplin kurulu üyesi olmak, kurultay delegesi olmak istediklerini söylüyorlar. Bunu talep ediyorlar" dedi.

'NİYE ENGEL OLUYORUZ?'

37 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu söyleyen Bayır, "Geçmiş dönemlerde il başkanlığı yapmış, ön seçimden çıkmış bir kardeşiniz olarak çarşaf liste birleştirir, blok liste ayrıştırır diyorum. Blok listenin en fazla zararı seçilecek olan il başkanı ve genel başkanına olur. 655 delegesi olan İzmir'in listelerde yaklaşık yer bulabilecek arkadaşımızın sayısı 95 civarındadır. 540 civarında il delegesi arkadaşlarımız kendi adını bu listede göremeyecek. Ama örgütün kantarına çıkmak istiyor. Niye engel oluyoruz? Bırakın yarışsınlar. Kimse aleyhte konuştuğum için buradan bir tartışma çıkmasını beklemesin. Bekleyenler çok beklersiniz. Kavga etmeyeceğiz. Birleşerek çıkacağız ve doğrusunu yapacağız. İktidara yürüyen bir partinin İzmir gibi bir ilde kongre yakışan kongre çarşaf liste ile yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. Yapılan oylamada, delegeler seçimin çarşaf liste ile yapılması yönünde oy kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Bu 10 ay içinde İzmir'in tarihindeki en büyük yatırımlarından birine başladık. Buca metrosu. 1 milyar 70 milyon dolarlık bir projeydi. İzmir'de yepyeni bir adım atıyoruz. Aslında bu sadece bir metro projesi değil. Türkiye'de demir ağ atılımlarıyla ilerliyoruz, en büyük yatırımlarına bu dönemde imza atacağız. 3 yıl içinde körfez temizliğini sağlayacağız. Kooperatiflere sahip çıkmak ve onlarca yüzlerce proje ve başlığımız var. 2 ay sonra 1 yılda neler yaptıklarımızı bütün Türkiye ile paylaşacağız. Hepinizin gurur duyacağı, onur duyacağınız 1 yıl olacak. Yüzde 58'lik rekor başarıyı kazanmamıza emek veren tüm milletvekillerimize, sevgili Deniz Yücel başkanımıza, il ve ilçe yöneticilerine, tüm CHP'lilere teşekkür ediyorum." Kongre, konuşmalarla devam etti.