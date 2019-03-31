CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Oyunu Torunuyla Kullandı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel
, bu seçim de oyunu torunu Atila Atlas Sertel ile birlikte kullandı.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, oy kullanmaya eşi Ziynet Sertel, oğulları Özmen Serdar, Özgür Mustafa ve gelini Özden Sertel, kayınvalidesi Feride Çiloğlu ve torunu Atila Atlas Sertel ile birlikte geldi. Sertel'in oyunu, torunu Atila Atlas Sertel sandığa attı. Oyunu Bornova Ali Suavi
İlkokulu 1358 Nolu sandıkta kullanan Atila Sertel, "Ülkemiz ve milletimiz ve İzmir'imiz için hayırlı olsun. Yerelden başlayan bahar havasının Türkiye
geneline yayılacağına ve iktidarın müjdecisi olacağına inancım tam. Ülkemizin önde gelen büyükşehirleri ve yüzlerce ilçe, sosyal belediyecilik anlayışı ile tanışacak" dedi.
- İzmir
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Kaynak: DHA