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CHP kadın kolları'ndan emine bulut cinayetine tepki

CHP Adana İl Kadın Kolları, Kırıkkale'de, 6 gün önce, Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürülmesine tepki gösterdi.

24.08.2019 16:29 CHP kadın kolları'ndan emine bulut cinayetine tepki
CHP Adana İl Kadın Kolları, Kırıkkale'de, 6 gün önce, Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürülmesine tepki gösterdi.
CHP Adana İl Başkanlığı önünde, İl Başkanı Mehmet Çelebi, Adana milletvekilleri Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları, sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile partililerin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında Emine Bulut cinayetinin toplumsal vicdanda açtığı yaraya dikkat çekildi. Eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum" derken ve o an yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" sözlerini anımsatan İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz, "Bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar yaktı canımızı. Kahrolduk, mahvolduk" diye konuştu. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık olduklarını aktaran Yılmaz, her gün onlarca kadının erkek şiddetine maruz kaldığını belirtti.
Basın açıklamasının ardından katılımcılar 5 dakika oturma eylemi yaptı.



Cumhuriyet Halk Partisi, Emine Bulut, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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