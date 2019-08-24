CHP' Kadın Kollarından kadın cinayetlerine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Kadın Kolları Başkanı İnci Babadağ, Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında; "Artık sokakta yürürken karşımızdan gelen her erkeğe tedirgin bakar olduk. Bununla yaşamak istemiyoruz" dedi.



Kırıkkale'de Emine Bulut'un çocuğu önünde eski eşi tarafından öldürülmesinin ardından parti binası önünde basın açıklaması yapan CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı İnci Babadağ artık yolda yürürken karşılarından gelen her erkeğe tedirgin bakar olduklarını, böyle yaşamak istemediklerini ifade ederek kadınların ölmemesi için mücadele vermeye devam edeceklerini söyledi. Babadağ açıklamasında; "Ölmek istemiyorum' diyen bir anne, 'anne lütfen ölme' diyen bir evlat. Bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar yaktı canımızı. Kahrolduk, mahvolduk. Yine bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü, hem de çocuğunun gözü önünde. 'Ölmek istemiyorum' diye feryat eden Emine Bulut eski eşi tarafından öldürüldü. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu ülkede adalet de erkek. Bilinsin ki kimse bu cinayetten kendini aklayamaz. Kadın düşmanı politikalarla her gün karşımıza çıkanlar, hakim karşısına jilet gibi takım elbisesiyle çıktığı için kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar, 4 yıldır yürürlükte olan ancak uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi'nin gereğini yerine getirmeyenler, kadınları bu erkek şiddetinden korumaya odaklanmak yerine 'ne yapar ederiz de boşanmaları engelleriz' diye meclis komisyonu kuranlar, boşanmayı tabulaştıranlar, nafaka hakkına saldıranlar, yıllar süren mücadelelerle kazandığımız her bir hakkımızı elimizden almaya çalışanlar, kadınları korumayan haklarımıza saldıranlar bu cinayete ortaktır. Yetmedi mi bu kadar kadının ölmesi? Yetmedi mi bu kadar çocuğun annesiz kalması? Biz bu ülkenin erkek adaletine dayanamıyoruz. 'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz' dedikçe onlarca eksiliyoruz. Dün sadece Emine Bulut'un haykırışını izledik ama 2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadın da 'ölmek istemiyorum' diye haykırdı. Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz? Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece bitmeyecek. Biz iyi hal indirimi istemiyoruz, tahrik indirimi istemiyoruz, ölmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA