CHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı İlhami Bozan Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı İlhami Bozan oldu. Peki, CHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı olan İlhami Bozan kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İlhami Bozan hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

İLHAMİ BOZAN KİMDİR?

İlhami Bozan, 1980 yılında Nurhak'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Nurhak'ta tamamladı ve İnönü ÜniversitesiSosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Akademik hayatına Malatya'da başlayıp bitiren İlhami Bozan, İstanbul'a öğretmen olarak atandı. Sosyal bilimler alanında birçok akademik çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü de bitiren İlhami Bozan, son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim, Yönetim ve Denetim alanında mastır yaptı. İlhami Bozan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan adayı oldu.