CHP Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı Haydar İkizer Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı Haydar İkizer oldu. Peki, CHP Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı olan Haydar İkizer kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Haydar İkizer hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

HAYDAR İKİZER KİMDİR?

Haydar İkizer, 1969 yılında, Maksutuşağı köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Maksutuşağı köyünde, ortaöğrenimini Gaziantep Gazi Ortaokulu'nda, liseyi Gaziantep Şehit Şahin lisesi'nde okudu.1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesine girdi. Bu fakülteden 1989 yılında mezun olan İkizer, Ankara Adliyesi'nde stajını tamamlamasının ardından 1991 yılında Pazarcık'ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU

Pazarcık'ta Cumhuriyet Halk Partisinde; İlçe Delegeliği, İl Delegeliği, Kurultay Delegeliği, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Eğitim Sekreterliği ve İlçe Başkan yardımcılığı, 1999-2002 yılları arasında ise İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi Kurucu Üyeliği, Kahramanmaraş Barosu Pazarcık Temsilciliği Kurucu Başkanlığı, Pazarcık Meslek Yüksek Okulu Derneği Kurucu Üyeliği, Pazarcık Tüketici Hakları Hakem Heyeti Üyeliği yaptı. Evli ve 4 çocuk babası olan Haydar İkizer, 31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı oldu.