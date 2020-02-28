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CHP kapalı oturum için TBMM'yi toplantıya çağırdı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, rejim güçleri tarafından İdlib'de düzenlenen saldırı nedeniyle TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırdı.

28.02.2020 02:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 02:48CHP kapalı oturum için TBMM'yi toplantıya çağırdı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, rejim güçleri tarafından 'de düzenlenen saldırı nedeniyle TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırdı.
İdlib'deki saldırı nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, Öztrak, İdlib'den gelen şehit haberlerinin yüreklerini dağladığını söyledi.
Öztrak, şunları kaydetti:
"İdlib'de durum son derece ciddi ve endişe verici. Hatay Valisinin yaptığı açıklamada İdlib'de çok sayıda şehit ve yararlıların olduğu anlaşılmaktadır. Milletçe büyük üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Genel Başkanımızın günlerdir söylediği gibi Suriye de Libya da İdlib de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez. Türk ordusu TBMM'nin ordusudur, onlarca şehidimiz varken TBMM'nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle CHP olarak konuyu görüşmek üzere yarın Meclis'i kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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