CHP Karabük Belediye Başkan Adayı Mehmet Durum Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Karabük Belediye Başkan adayı Mehmet Durum oldu. Peki, CHP Karabük Belediye Başkan adayı olan Mehmet Durum kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mehmet Durum hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MEHMET DURUM KİMDİR?

Mehmet Durum, 1955 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. İlköğretimini Bayır Mahalle İlkokulunda tamamladı. Ortaöğretim hayatına Yenişehir Ortaokulu'nda devam eden Durum, Ankara İnşaat Teknisyen Lisesi'ni bitirdikten sonra, Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı. Mehmet Durum, ilk iş deneyimine 1971 yılında Karabük Demir Çelik İşletmesi'nde başlamıştır. Ticaret hayatı içerisinde siyaset ile bağı sürekli devam eden Durum, Belediye Meclis üyeliğine seçildikten sonra Belediye Bütçe Hesap Tetkik Komisyonu'nda hizmet vermiştir. Bu hizmetleri dışında Belediye İmar Komisyon Başkanlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerine 5 yıl süreyle devam etmiştir. Mehmet Durum, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Karabük Belediye Başkan adayı oldu.