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CHP Karaisalı'da delege seçimleri yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karaisalı İlçe Teşkilatında sandık konularak delege seçimleri yapıldı.

30.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:03CHP Karaisalı'da delege seçimleri yapıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatında sandık konularak delege seçimleri yapıldı.

CHp Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Eren, Karaisalı tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üyelerimizin delege seçimine yoğun katılımı oldu. Bu hareketimiz hem parti üyelerimiz hem de ilçe halkımız tarafından takdirle karşılandı. Partimize bir hareket geldi. 3 mahallede toplam 7 delegenin 4'ünü kadınlarımız ve gençlerimiz kazandı. Dileriz bu davranışımız diğer partilere de örnek olur ve en azından ilçe merkezinde ki mahallelerde sandık koyarak delege seçimlerini yaparlar. Sonuçta demokrasiyi ülkemize getiren Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve hayatın her alanında demokrasiyi yerleştirmek ve etkin kılmak zorundayız" dedi. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Eren, Karaisalı, Güncel

Kaynak: İHA

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