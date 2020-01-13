Haberler » Güncel » CHP Karapınar İlçe Başkanı Haydar Karabacak oldu - Haber

CHP Karapınar İlçe Başkanı Haydar Karabacak oldu

KONYA (AA) CHP Karapınar İlçe Teşkilatının 37. Olağan Genel Kurul toplantısı gerekleştirildi.

13.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:58CHP Karapınar İlçe Başkanı Haydar Karabacak oldu
KONYA (AA) CHP İlçe Teşkilatının 37. Olağan Genel Kurul toplantısı gerekleştirildi.

Bir kafede yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Faaliyet ve denetim raporları okunup oylandı. Daha sonra İlçe Başkanı Ahmet Sezer, yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde önemli bir oy aldıklarını belirterek, yapılan çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener de iktidarın ülkeyi geleceğe hazırlayamadığını, her kesimindeki insanın huzursuz olduğunu ileri sürdü.
Şener, mevcut iktidarın gidici olduğunu vurgulayarak, "Herkesin ortak isteği bu iktidardan bir an evvel kurtulmak" dedi.
Daha sonra seçime gidildi. Tek listenin katıldığı seçimde Haydar Karabacak ilçe başkanı oldu.

CHP Karapınar İlçe Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Haydar Karabacak, Ahmet Altıntop, Ahmet Arı, İbrahim Aydın, Deniz Balıkçı, Asuman Çınar, İlter Çorakçı, Mustafa Şenel, Mustafa Süre, Lütfi Ünal, Yakup Uzunöz, Turgay Yaman, Nurdoğan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi, Karapınar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:20  İranlı siyasetçiden "Halk ile devlet arasındaki mesafe çok açıldı" yorumu - Haber
12:20  Jandarmadan öğrencilere eğlenceli "trafik kuralları" eğitimi - Haber
12:19  Yaralı karacaya jandarma sahip çıktı - Haber
12:19  Sivas'ta, Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Haber
12:14  Van YYÜ'de 'Tarım Öğretiminin 174'üncü Yıldönümü' kutlandı - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:21:59