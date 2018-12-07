CHP Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı Enver Akkaya Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kars Arpaçay Belediye Başkan adayı Enver Akkaya oldu. Peki, CHP Kars Arpaçay Belediye Başkan adayı olan Enver Akkaya kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Enver Akkaya hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ENVER AKKAYA KİMDİR?

Enver Akkaya, 1954 yılında Kars'ın Arpaçay ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Arpaçay'da okuyan Akkaya, Kars Belediyesi'nde bir süre memur olarak çalıştı. Daha sonra bir süre de yurt dışında çalışan Akkaya, yurda döndükten sonra ticaretle uğraştı. Akkaya, 1999-2004 yılları arasında CHP'den belediye başkanlığı yaptı. 2004 yılında Kızılay ilçe başkanlığı da yapan Enver Akkaya, 2009 yılında yine CHP'den belediye başkanı oldu. Evli ve 5 çocuk babası olan Enver Akkaya, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Kars İli Arpaçay İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.