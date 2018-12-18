CHP Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Tuncay Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kastamonu Azvaday Belediye Başkan adayı Memet Emin Tuncay oldu. Peki, CHP Kastamonu Azdavay Belediye Başkan adayı olan Mehmet Emin Tuncay kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mehmet Emin Tuncay hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MEHMET EMİN TUNCAY KİMDİR?

Mehmet Emin Tuncay, 1967 yılında Azdavay'da dünyaya geldi. İlkokulu Azdavay Tasköy'de, ortaokul ve liseyi ise Kastamonu'da tamam­lamasının ardından Akd­eniz Üniver­sitesi, Teknik Bil­im­ler Meslek Yük­sekokulu Harita Tekniker­liği bölümün­den mezun oldu.

ÇEŞİTLİ MEMURLUKLARDA GÖREV ALDI

1987 yılında tekniker kadrosu ile Kas­ta­monu Belediye Başkan­lığı'nda memur olarak iş hayatına başlayan Mehmet Emin Tun­cay çeşitli bir­im­lerde memur, şef ve müdür­lük görev­lerinde bulundu. Kas­ta­monu Belediyesi Emlak ve İstim­lak Müdür­lüğü ile İmar ve Şehir­ci­lik Müdür Vekil­liği görevinde de bulunan Mehmet Emin Tuncay, evli ve 1 çocuk babasıdır. Mehmet Emin Tuncay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kastamonu Azdavay Belediye Başkan adayı oldu.