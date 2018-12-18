CHP Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Tuncay Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kastamonu Azvaday Belediye Başkan adayı Memet Emin Tuncay oldu. Peki, CHP Kastamonu Azdavay Belediye Başkan adayı olan Mehmet Emin Tuncay kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mehmet Emin Tuncay hakkında tüm merak edilenler haberimizde...
MEHMET EMİN TUNCAY KİMDİR?
Mehmet Emin Tuncay, 1967 yılında Azdavay'da dünyaya geldi. İlkokulu Azdavay Tasköy'de, ortaokul ve liseyi ise Kastamonu'da tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita Teknikerliği bölümünden mezun oldu.
ÇEŞİTLİ MEMURLUKLARDA GÖREV ALDI
1987 yılında tekniker kadrosu ile Kastamonu Belediye Başkanlığı'nda memur olarak iş hayatına başlayan Mehmet Emin Tuncay çeşitli birimlerde memur, şef ve müdürlük görevlerinde bulundu. Kastamonu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdür Vekilliği görevinde de bulunan Mehmet Emin Tuncay, evli ve 1 çocuk babasıdır. Mehmet Emin Tuncay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kastamonu Azdavay Belediye Başkan adayı oldu.
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