CHP Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan Adayı Güvenç Demirezen Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan adayı Güvenç Demirezen oldu. Peki, CHP Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan adayı olan Güvenç Demirezen kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Güvenç Demirezen hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN GÜVENÇ DEMİREZEN KİMDİR?

Güvenç Demirezen, 1973 yılında Bozkurt'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bozkurt'ta okudu. Esnaf bir ailenin en büyük çocuğu olan Demirezen, vatani görevini yerine getirmesinin ardından 1996 yılında evlendi. Demirezen, 2000-2007 yıllarında Almanya'da yaşadı. 2009 yılından beri esnaf olan Güvenç Demirezen, Kastamonu Bozkurt'ta yaşamaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Güvenç Demirezen, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Kastamonu İli Bozkurt İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.