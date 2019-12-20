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CHP Kırkağaç'ta yeni başkan Özcan Kaçar

Cumhuriyet Halk Partisi Kırkağaç İlçe Teşkilatının gerçekleştirilen olağan genel kurulunda başkanlık seçimini Özcan Kaçar kazandı.

20.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:26 CHP Kırkağaç'ta yeni başkan Özcan Kaçar
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatının gerçekleştirilen olağan genel kurulunda başkanlık seçimini Özcan Kaçar kazandı.

CHP Kırkağaç İlçe Kongresinde daha önce CHP'de ilçe başkanlığı görevinde bulunan ve ardından partisinin belediye başkanı adayı olan Özcan Kaçar ile mevcut Başkan Kadriye Öztekin başkanlık için yarıştı. 88 delegenin 51'inin oyunu alan Özcan Kaçar partinin yeni ilçe başkanı oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongreye CHP Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 22. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Ören, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, önceki dönem CHP Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan, Soma Belediye Başkan adayı Abdullah Saka, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede yapılan konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. 88 delegenin oy kullandığı olağan genel seçimi, 51 oy alan Özcan Kaçar kazanırken, Kadriye Öztekin'e ise 37 oy çıktı.

Seçimden zaferle ayrılan Kaçar, "Demokrasi şölenimizi gerçekleştirdik. Çok mutluyum. Bu yarışı kazanmak bize nasip oldu, kaybeden olmadı bu seçimi CHP kazandı. Partimizi iktidara götürmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi. - MANİSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kırkağaç, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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