CHP Kırklareli İnece Belediye Başkan Adayı Şahabettin Vardar Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kırklareli İnece Belediye Başkan adayı Şahabettin Vardar oldu. Peki, CHP Kırklareli İnece Belediye Başkan adayı olan Şahabettin Vardar kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Şahabettin Vardar hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ŞAHABETTİN VARDAR KİMDİR?

Şahabettin Vardar, 1968 yılında Kırklareli'de dünyaya geldi. İlkokul tahsilini İnece Beldesi İlkokulunda, lise tahsilini ise Kırklareli Endüstri Meslek Lisesi`nde tamamladı. Bir müddet CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı görevinde bulunan Şahabettin Vardar, 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde İnece Beldesi`ne Belediye Başkanı seçildi. Halen belediye başkanı olarak görevini sürdüren Şahabettin Vardar, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Kırklareli İnece Belediye Başkan adayı oldu. Vardar, evli ve 2 çocuk babasıdır.