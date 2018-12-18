18 Aralık 2018, 15:22
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CHP Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı Mustafa Nalbant Kimdir?

CHP Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı Mustafa Nalbant Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan adayı Mustafa Nalbant oldu. Peki, Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan adayı olan Mustafa Nalbant kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan adayı Mustafa Nalbant oldu. Peki, CHP Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan adayı olan Mustafa Nalbant kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mustafa Nalbant hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MUSTAFA NALBANT KİMDİR?

Mustafa Nalbant, ilköğretimini Evrensekiz'de tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı. Kırklareli, Lüleburgaz ve Evrensekiz'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkan ve yönetici olarak görev yaptı. 45 yıldır ticaretle uğraşmakta olan Mustafa Nalbant, sanayici ve iş adamı olarak işletmekte olduğu iş yerlerinde işveren olarak ticaret hayatını sürdürürken2014 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde CHP Evrensekiz Beldesi Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Nalbant, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden CHP Evrensekiz Belediye Başkan adayı oldu.

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