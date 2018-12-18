CHP Kırklareli Vize Belediye Başkan Adayı Ercan Özalp Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kırklareli Vize Belediye Başkan adayı Ercan Özalp oldu. Peki, CHP Kırklareli Vize Belediye Başkan adayı olan Ercan Özalp kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ercan Özalp hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ERCAN ÖZALP KİMDİR?

Ercan Özalp, 1967 yılında Vize'de esnaf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Namık Kemal İlkokulu'nda okuduktan sonra orta ve lise eğitimini Vize Lisesi'nde 1984 yılında tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 – 1994 yıllarında Tekirdağ İli Saray Belediyesi'nde, 1994 – 2011 yıllarında Vize Belediyesi'nde veteriner hekim olarak görev yaptı. Ercan Özalp halen serbest veteriner hekim olarak kendi kliniğinde hizmet veriyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Ercan Özalp, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Vize Belediye Başkan adayı oldu.