CHP Kırşehir'de Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

CHP Kırşehir
İl Başkanlığı, belediye başkan adaylarını tanıttı.
CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç
, CHP Merkez
İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan ve CHP Kırşehir Belediye Başkanı adayı Selahattin Ekicioğlu
, Ahi Evran-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etmelerinin ardından, parti binasına geldi.
Burada partilileri selamlayan Genç, partinin Kırşehir'de milletvekilliği kazanmasının ardından belediye başkanlığını da kazanacağını, ilde önemli hizmetler vermek istediklerini söyledi.
Ekicioğlu ise 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Kırşehir belediyesini CHP'ye kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Ahi Evran'ın felsefesi ile yaşantılarına yön verdiklerini, bu düsturu uyguladıklarını ifade eden Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Kırşehir'i yönetmeye aday gösterilmek başlı başına bir onurdur, bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yerel yönetim ciddi bir iştir. Planlı ve programlı olmak gerekmektedir. Bu şehir de yaşayan hiç bir kimse gözardı edilmeden, hizmet verilmelidir. Halk seçimler sonrasında da şehir yönetimde söz sahibi olmalıdır. Yerel yönetim bir bilanço işidir ve bu bilanço her zaman şeffaf olacaktır. Biz her zaman Kırşehir için çalışanlardan olacağız. Genel başkanımızın da söylediği gibi, CHP'li belediyelerde asgari ücret en az 2 bin 200 lira olacak, kazandığımız taktirde de hiçbir çalışan işinden olmayacaktır. Biz de bunları kesinlikle uygulayacağız. Mahalli İdareler Seçimleri için kampanya dönemini başlatıyoruz. Kırşehir için hizmet edeceğiz, kazanan her zaman Kırşehir olacaktır."
Tanıtım toplantısına, CHP ilçe başkanları ve belediye başkan adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Merkez,Genç,Cumhuriyet Halk Partisi,Kırşehir
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:23