CHP Kırşehir İl Başkanı Görevden Alındı

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:11



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:11

CHP Kırşehir İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu görevden alındı.Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezi tarafından sabah saatlerinde görevden alınan Hacı Tanrıbuyurdu'nun yerine, kentte eczacılık yapan Baran Genç getirildi.Partinin çeşitli kademelerinde görev alan Genç'in kısa süre içinde yönetim kurulu üyelerini belirleyerek, kamuoyuna duyuracağı belirtildi.Tanrıbuyurdu, konu ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, görevden alma kararına itiraz ederek CHP Genel Merkez'ine başvurularını ilettiklerini ve sonucunu beklediklerini dile getirdi.Geçen hafta ise CHP Merkez İlçe Başkanı görevden alınarak yerine Doğan Yıldızhan atandı.