CHP Kırşehir İl Başkanının Görevden Ayrılması

13 Aralık 2018 Perşembe 16:41



13 Aralık 2018 Perşembe 16:41

CHP Kırşehir İl Başkanlığı görevinden alınan Hacı Tanrıbuyurdu, görevinden ayrılmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisine Kırşehir Belediye Başkanlığını kazandırmak için çalışacağını söyledi.Partisinin konferans salonunda basın toplantısı düzenleyen Tanrıbuyurdu, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde CHP Genel Merkezinin gösterdiği adayın seçimlerde başarılı olması için görevden ayrıldığını dile getirdi.Adayın, CHP Genel Merkezine 45 bin oyla Kırşehir Belediye Başkanlığını alacağını söylediğinin ileri sürüldüğünü belirten Tanrıbuyurdu, şunları kaydetti:"Ekibim olmadığı için isteğimle istifa ettim. Aday arkadaşımız 45 bin oyla belediyeyi alacağını söyleyince ben de sadece elimi değil gövdemi taşın altına koyarak 'partimiz için varız' düşüncesi ile istifa ediyorum. Hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisine belediye başkanlığını kazandırmaktır. 16 yıl sonra nasıl milletvekilliğini kazandırmışsak, 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinde de belediye kazanmak için çalışacağız. Partimin çeşitli kademelerinde görev alarak gelen birisiyim. Kırşehir'de 45 bin oyu alacak adayımıza, buradan teşekkür ediyorum. Burada hep birlikte omuz omuza olacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, Belediyenin anahtarını alarak Genel Merkeze teslim edeceğiz. Bizlere destek olan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum."