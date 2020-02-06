Haberler » Güncel » CHP Kırşehir Milletvekili İlhan, 'Kırşehir'in acil olarak yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı var' - Haber

CHP Kırşehir Milletvekili İlhan, "Kırşehir'in acil olarak yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı var"

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda, Kırşehir'in yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı olduğunu söyledi.

06.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:55CHP Kırşehir Milletvekili İlhan,
KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda, 'in yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Milletvekili İlhan, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 5 uzman doktorun daha ayrıldığını TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirerek Kırşehir'in acil olarak yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı olduğunu da belirtti.

Doktor açığının Kırşehir'de mağduriyetlerin de yaşanmasına yol açtığını belirten İlhan, "Kırşehir'in acil olarak yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı var. Boş duran eski hastanenin yerine Kırşehir halkı açısından elzem olan yenisinin yapılması için bir an önce harekete geçilmesi gerekir. Fiziki koşulların oluşturduğu eksiklikler ile çok sayıda sorunsal bölge halkını, tedavi olmak için farklı illere gitmeye mecbur bırakmakta"dedi - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 12:08:49