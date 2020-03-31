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CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

31.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:25
CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan Açıklaması
KIRŞEHİR (İHA) – CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve yayılan covid-19 vakalarını ilk karşılayanların sağlıkçılar olduğunu belirtti.

Zorlu bir süreçte risk altında çalışan sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi yolunda her türlü çalışmanın yapılması gerektiğini anlatan milletvekili İlhan, "Sağlık, en temel güvencemizdir. Salgın tehdidi bertaraf edilinceye kadar sağlık çalışanlarının uğrayacağı ekonomik zararlar öğretmenler örneğinde olduğu gibi karşılanacak mıdır?, Bu süreç de göstermiştir ki sağlık en temel önceliğimizdir. Bu anlamda sağlık çalışanlarının moral, motivasyon ve iş verimini artırmak amaçlı ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılması başta olmak üzere özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?"diye sordu - KIRŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Metin İlhan, Kırşehir, Güncel
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