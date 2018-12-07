07 Aralık 2018, 15:46
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CHP Kocaeli Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk Kimdir?

CHP Kocaeli Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk oldu. Peki, Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı olan Yakup Törk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk oldu. Peki, CHP Kocaeli Darıca Belediye Başkan adayı olan Yakup Törk kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Yakup Törk hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN YAKUP TÖRK KİMDİR?

Yakup Törk, 23 Nisan 1981 tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğdu. İlkokulu 60.Yıl ilköğretim ve Orta öğrenimi Darıca Lisesi'nde tamamladı. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İnşaat ve proje hizmeti veren İlbeyoğlu Mühendislik firmasıyla çalıştı.

BİRÇOK GÖREV ve FAALİYETTE BULUNDU

2012-2014 yılında CHP Darıca İlçe sekreterliği görevinde bulundu. 2014 yılı yerel seçimlerinde CHP Darıca Belediye Başkan adayı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili adayı oldu. KYMD (Kocaeli yapı müteahhitleri derneği) kurucu üyeliği, DASİAD (Darıca Sanayici İş Adamları Derneği), KASİAD( Kars, Ardahan, Iğdır İş adamları derneği) İMO(İnşaat Mühendisleri Odası) Gebze temsilciği üyeliği, Darıca Kale Spor'da iki dönem kulüp başkanlığı yaptı.

İŞLETME BÖLÜMÜNDE YÜKSEK LİSANS YAPTI

2015 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans programını tamamladı. Darıca Gençler birliği Spor Kulübünün Futbol Şube Sorumluluğu görevini yürütmektedir. Yakup Törk, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Kocaeli İli Darıca İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Yakup Törk, evli ve bir çocuk babasıdır.

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07 Aralık 2018 Cuma 15:46