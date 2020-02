CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Kadını aşağılayıcı sözlerdi

CHP Ankara İl Kongresi'nde "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen CHP delegesi Tevfik Koçak 'a en sert tepkiyi gösterip, mikrofonu elinden alan CHP Ankara Kadın Kolları eski Başkanı Nevin Uygur Er, o anı anlattı. Er, "Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi. Kan beynime sıçramıştı; çünkü kadınlar konusunda hassasız. Bunu büyük bir partinin genel kurulunda görmek bizi daha da çok üzdü" dedi.

Ankara İl Kongresi'nde, delege Tevfik Koçak'ın kadınlara ilişkin sözleri tepki çekti. Koçak, konuşması sırasında kürsüde "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" dedi. Kadınlar, Koçak'a tepki gösterip, pet şişe attı. CHP Ankara Kadın Kolları eski İl Başkanı Nevin Uygur Er, kürsüye çıkıp mikrofonu alarak Koçak'a en serp tepkiyi gösteren oldu.

'KADINI AŞAĞILAYICI SÖZLERDİ'

DHA'ya konuşan Er, Koçak'ın konuşmasını baştan sona ön sırada dinlediğini ifade ederek, "Konuşmasında baştan sona farklı içerikler vardı. Siyasi bir içeriği yoktu. Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi. En son o talihsiz cümleyi kullandı. Ben aşağıdan müdahale ettim; ama sesimi pek duyuramadım. Çünkü çok kalabalıktı. Divan Kurulu'na da giderek o adamın kürsüden indirilmesini söyledim. Divan Kurulu oradan o adama müdahale etti; ama çokta etkili olamadı. Ben de kan beynime sıçramıştı artık; çünkü kadınlar konusunda hassasız, kadına yönelik aşağılamalardı. Bu aslında toplumun her kesiminde olan bir cinsiyet ayrımcılığı; ama bunu büyük bir partinin genel kurulunda görmek bizi daha da çok üzdü. Ama bu sadece CHP'nin sorunu değil her yerde rastladığımız bir konu. O tepkiyi ister istemez vermek zorundaydım. Çünkü bu söylemleri genellikle her yerde duyuyoruz; ama orada duymak daha da farklıydı. İnmesini rica ettim, inmedi ben de mikrofonu elinden aldım. Bu hareketi kim nerde yaparsa ben aynı tepkiyi gösteririm."

'TÜM KADINLARA HAKARETTİ'

Koçak'a tepki gösteren partililerden CHP üyesi Ayşegül Varol ise "CHP'nin sosyal demokrat kadın bir üyesi olarak tabii ki buna tepki vermemiz çok normaldi. Bu eski vekilimizin bir gafıydı ve sonrasında özür diledi; ama kullanılan cümle çok yanlıştı. Verilen tepki ise çok doğruydu. Biz de tepkimizi verdik, vekilimiz de sonra sahneden indi. Bu laf çok yanlıştı. Aslında tüm kadınlara hakaretti. Bunun doğuda kullanılan bir cümle olduğunu söyledi kendisi; fakat bu tüm Türkiye'deki kadınlara hakaretti. Olmaması gerekiyordu" dedi.

NAZLIAKA: CİNSİYETÇİ KELİMELER KULLANDI

lSalonda bulunanlardan CHP Ankara eski Milletvekili Aylin Nazlıaka da kürsüde konuşma yapan partilinin cinsiyetçi bazı kelimeler kullandığını kaydederek, "Hemen kadın arkadaşlarımız ve toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirmiş olan erkek arkadaşlarımızla birlikte bir tepki verdik. O da bunun üzerine özür dileyerek kürsüden indi. Olması gereken de zaten buydu. Biz gerçek anlamda demokrasiyi içselleştirmiş olan bir partiyiz. O yüzden rahatlıkla birbirimizi de eleştirebiliyor ve yaptığımız yanlışları düzeltebiliyoruz. Ne mutlu ki dün de böyle bir şey gerçekleşti. Bu arkadaşımız söylemiş olduğu cinsiyetçi ifadelerden dolayı özür diledi" diye konuştu.