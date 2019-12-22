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CHP kongresindeki yumruklu kavganın görüntüleri ortaya çıktı

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı 37. Olağan Kongresi'nde yaşanan gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı. CHP İl Başkan Adayı Fikret Sertkaya'nın eski CHP Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş'a yumruk attığı anlar görüntülendi.

22.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:11

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkan adaylığından çekilen ve kürsüde partililere hitap etmek isteyen Kenan Doğan'ın konuşturulmamasına itiraz eden CHP İl Başkan adayı Fikret Sertkaya, merkez ilçe eski başkanı Ömer Alakuş ile girdiği tartışmada Alakuş'a yumruk attı.

ATILAN YUMRUK KAMERALARA YANSIDI

CHP il başkan adayı Sertkaya'nın Alakuş'a attığı yumruk kameralara yansıdı. Olay sonrası çok sayıda polis ekibi, kongrenin yapıldığı salona gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

İKİ ADAY DA EŞİT SAYIDA OY ALDI

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, yaşanan arbede sonrasında oy kullanma işlemine gidildi. 336 delegenin oy kullandığı kongrede Ali Özçelik ve Sabri Durmuş aynı oyu alırken, 4 oy ise geçersiz sayıldı. CHP merkez ilçe kongresinde bir başkan çıkmaması sonucunda kura çekilmesi kararı alındı.

CHP kongresindeki yumruklu kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi, Fikret Sertkaya, Kenan Doğan, Politika, Güncel


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