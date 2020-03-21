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CHP, koronavirüs bilgilendirme broşürleri hazırlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koronavirüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme afişleri ve el broşürleri hazırlayarak il ve ilçe başkanlıklarına gönderdi.

21.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:12
CHP, koronavirüs bilgilendirme broşürleri hazırlattı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) koronavirüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme afişleri ve el broşürleri hazırlayarak il ve ilçe başkanlıklarına gönderdi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin bilgilendirme için afiş ve el broşürleri hazırlattığı belirtildi.
Afiş ve el broşürlerinin CHP'nin tüm il ve ilçe başkanlıklarına gönderildiği vurgulanan açıklamada, afişlerin halkın görebileceği alanlara asılmasının, el broşürlerinin de halkın alabileceği yerlere konulmasının istendiği kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

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