CHP, koronavirüs bilgilendirme broşürleri hazırlattı
Cumhuriyet Halk Partisi, koronavirüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme afişleri ve el broşürleri hazırlayarak il ve ilçe başkanlıklarına gönderdi.
21.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:38
Cumhuriyet Halk Partisi, koronavirüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme afişleri ve el broşürleri hazırlayarak il ve ilçe başkanlıklarına gönderdi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi