CHP: Koronavirüsün cezaevlerinde çıkması ihtimali çok ciddi sonuçlara yol açabilir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Covid-19 virüsünün cezaevleri için tehlike oluşturduğunu belirterek, "Koronavirüsün cezaevlerinde çıkması ihtimali, hiçbirimizin düşünmek istemeyeceği derecede, çok ciddi sonuçlara, ölümlü vakalara yol açabilir." dedi
17.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:04
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüsün (Covid-19) cezaevleri için tehlike oluşturduğunu belirterek, buna ilişkin acil önlemler alınması gerektiğini bildirdi.
Ağbaba, yazılı açıklamasında, cezaevlerinin özellikle son 10 yıldır içinden çıkılmaz bir hal aldığını, siyasi iktidarın da çözüm için ciddi bir politika üretmek niyetinde olmadığını dile getirdi.
Ağbaba, yazılı açıklamasında, cezaevlerinin özellikle son 10 yıldır içinden çıkılmaz bir hal aldığını, siyasi iktidarın da çözüm için ciddi bir politika üretmek niyetinde olmadığını dile getirdi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Dünya
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