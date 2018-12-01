CHP Kozaklı Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde CHP
'nin Kozaklı
Belediye Başkan adayı belli oldu.
CHP 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Ürgüp
, Derinkuyu
ve Sulusaray
Belediye Başkan adaylarının ardından Kozaklı Belediye Başkan adayının da Bülent Öcal
olduğu açıklandı. Kayseri
'de reklam ajansı sahibi olan Bülent Öcal evli ve iki çocuk babası. - NEVŞEHİR
Bülent Öcal,Kozaklı,Cumhuriyet Halk Partisi
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:41