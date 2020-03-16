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CHP Kurultayı korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

CHP Kurultayı korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

16.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:43
CHP Kurultayı korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
CHP Kurultayı korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

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