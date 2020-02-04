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CHP Kuşadası Gençlik Kolları seçimi yapıldı

CHP Kuşadası İlçe Örgütünde kongreler süreci gençlik kolları seçimiyle devam ediyor.

04.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:47CHP Kuşadası Gençlik Kolları seçimi yapıldı
CHP İlçe Örgütünde kongreler süreci gençlik kolları seçimiyle devam ediyor.

CHP Kuşadası gençlik kolları seçimi ilçe binasında yapıldı. Partili üye gençlerin ve diğer partililerin de ilgi gösterdiği kongrede Doğan can Karakuş tek aday oldu. Toplam 160 oyun kullanıldığı seçimde, oyların tamamını alan Doğan can Karakuş, Kuşadası CHP'nin yeni gençlik kolları başkanı oldu. Seçimlerin sona ermesinin ardından Doğan can Karakuş desteklerini esirgemeyen arkadaşlarına teşekkür ederek, "Yolumuz uzun çok çalışmamız gerektiğini ben ve arkadaşlarım çok iyi biliyoruz. Üstlendiğimiz görevin bilincindeyiz."dedi.

Doğan Can Karakuş başkanlığındaki yeni CHP Kuşadası Gençlik Kolları yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Gürcan Bardakçı, Kardelen Çırak Çetinkaya, Eren Erdem, Doğacan Kahraman, Doğuş Kirişti, Ege Kuzgun, Simge Mıkıroğlu, Cansu Polatkan, Mahsuni Sungur ve Gökhan Şenli. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Doğan Can , Kuşadası, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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