CHP'li Aday Konakcı'dan Açıklama

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çifteler Belediye Başkan adayı Zehra Konakcı, seçim sonuçlarına itiraz süreci ile bir açıklama yaptı.Konakçı, yaptığı açıklamada, Çifteler Belediye Başkanlığı seçiminde kullanılan 456 oyun geçersiz sayıldığını, MHP adayının 8 oy farkla seçimi kazandığının ilan edildiği hatırlattı. Süresi içinde sonuçlara itiraz ettiklerini ve geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep ettiklerini, ancak Seçim Kurulu tarafından oy çokluğuyla reddedildiğini anlatan Zehra Konacı, açıklamasının bir bölümündü şunları belirtti;"Geçersizlik sebebiyle iptal edilen oyların neredeyse tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğundan eminiz. Çünkü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP 450 oy fazla almıştır. Meclis üyeliği seçiminde ise CHP 194 oy fazla almıştır. Normal olan, belediye başkanlığı seçiminde de bizim fazla oy almamız ve seçmenin kararının aynı doğrultuda olmasıdır. Ancak, her nasıl olduysa diğer partiden fazla oy almamız gereken seçimde 8 oy az aldığımız ileri sürülmektedir. Biz, 31 Mart seçimlerini kazandığımıza inanıyoruz. İlçe Seçim Kurulunun haksız ve hukuka aykırı kararına karşı İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduk. Adaletin yerine gelmesi, gerçeğin ortaya somut olarak konması tek temennimizdir. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz ve hakkımızı arayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye belirtti. - ESKİŞEHİR