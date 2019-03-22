CHP'li Belediye Başkan Adayı, Sokak Sokak Gezip Başörtüsü Dağıttı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim kapsamında çalışma yürüten CHP'nin Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta, sokak sokak dolaşarak vatandaşlara başörtüsü dağıttı.

Mehmet Salih Usta, Pendik Gazipaşa caddesinde bulunan Millet İttifakı'na mensup CHP ve İYİ Parti seçim stantları önünde kadınlara başörtüleri kendisi takıp hediye etti.

"BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI OLMADIK, OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ"

Usta, "Pendik'te 500 bini aşan seçmen var. Burada 81 ilden insan yaşıyor. Pendik mini bir Türkiye'dir. Biz insanlarla örtüşmeye ve yüzleşmeye çalışıyoruz. Başörtüsü bizim bir gerçeğimizdir. İnanarak örtünen kardeşlerimize başörtüsü hediye ediyoruz. Millet İttifakı inançların teminatıdır. Olumlu tepkiler alıyoruz, başörtüsüne karşı olmadık, tam tersine onların inanç özgürlüğünü sonuna kadar savunduk. Bacılarımızla örtüşmek için başörtüsü dağıtıyoruz. Oy avcılığı adına bunu yapmadık. Pendik'in gerçeğidir bu" şeklinde konuştu.

İşte o görüntüler;