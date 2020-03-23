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CHP'li Adıgüzel: "İnternet kullanımında yaşanabilecek sorunlar için alınan tedbirler kamuoyu ile...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "İnternet kullanımında aşırı yüklenme kaynaklı sorunlar başta olmak üzere haberleşme alanında yaşanabilecek sorunlara karşı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alınan tedbirleri kamuoyu ile şeffaf bir...

23.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:04
CHP'li Adıgüzel:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "İnternet kullanımında aşırı yüklenme kaynaklı sorunlar başta olmak üzere haberleşme alanında yaşanabilecek sorunlara karşı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alınan tedbirleri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır." ifadesini kullandı.
Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle artan internet kullanımında sorun yaşanabileceğine işaret etti.
Bu hafta itibarıyla Türkiye genelinde yüksek öğretim kurumları da dahil olmak üzere 25 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime geçeceğini hatırlatan Adıgüzel, "Birçok şirketin 'evden çalışma' uygulamasına geçmesi ve sosyal izolasyon sebebiyle evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte Netflix, Youtube başta olmak üzere dijital platformlara ve sosyal medyaya yönelik talebin artması, Türkiye'nin internet altyapısının bu yüklenmeye hazır olup olmadığı konusunu gündeme taşımıştır. Böylesi bir krizle mücadelede haberleşme altyapımızın ne ölçüde hazır olduğu, kamuoyunun yanıt beklediği soruların başında gelmektedir." değerlendirmesini yaptı.
İnternet kullanımındaki ciddi artışın gelecek günlerde de devam edeceğini aktaran Adıgüzel, açıklamasında "İnternet kullanımında aşırı yüklenme kaynaklı sorunlar başta olmak üzere haberleşme alanında yaşanabilecek sorunlara karşı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu alınan tedbirleri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır." ifadesine yer verdi.
Tüm sektör temsilcilerinin sürece dahil edilmesinin ve tüketicinin yararını gözetecek tedbirlerin bir an önce alınmasının önemini vurgulayan Adıgüzel, tedbirler kapsamında Evrensel Hizmet Fonu'nun da devreye alınması gerektiğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

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