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CHP'li Ağbaba: EYT'liler aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinerek, "Aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyorlar.

31.07.2019 16:31 CHP'li Ağbaba: EYT'liler aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinerek, "Aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyorlar. Hakları gasp edilmiş, aç kalmamak için hiç değilse emekli olup karınlarını doyurmak istiyorlar" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ağbaba, EYT meselesinin gündeme geldiği günden bu yana çeşitli söylemlerin olduğunu ifade ederek, "Herkes biliyor ki gariban EYT'lilerin çift dikiş falan istediği yok. Aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyorlar. Hakları gasp edilmiş, aç kalmamak için hiç değilse emekli olup karınlarını doyurmak istiyorlar. EYT'lilerin başka bir beklentisi de yok. Bir tarafta yoksullukla boğuşan, aç kalmamak için emekli olmaya çalışan EYT'liler, diğer tarafta kamunun tamamı çift dikiş alıyor" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, EYT, Güncel

Kaynak: DHA

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