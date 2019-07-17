CHP'li Ağbaba "OHAL" raporu hazırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "20 Temmuz 2018'de kaldırılan olağanüstü hal (OHAL) rejiminin etkileri halen devam etmektedir. OHAL hukukunun yaratmış olduğu ağır tahribatlar bugün halen yaşamın her alanında kendini hissettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, kaldırılan OHAL'in etkileriyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin değerlendirmede bulundu.

OHAL'in kağıt üzerinde kaldırılmasının üzerinden geçen bir senede 100 binlerce kişiyi doğrudan etkileyen ciddi hak ihlallerinin gerçekleştiğini iddia eden Ağbaba, sistematik olarak uygulanan emek düşmanı politikaların yoğunlaşmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Yaşanan hak ihlallerini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan OHAL Komisyonu'nun, geçen 1,5 senelik zaman periyodunda mağduriyetleri gidermek bir yana, bunu onaylayan bir notere dönüştüğünü iddia eden Ağbaba, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"20 Temmuz 2018'de kaldırılan OHAL rejiminin etkileri halen devam etmektedir. OHAL hukukunun yaratmış olduğu ağır tahribatlar bugün halen yaşamın her alanında kendini hissettirmektedir. OHAL sonrası süreçte de OHAL'in olumsuz mirası Türkiye demokrasisine ve hukuk sistemine zarar vermeye devam etti. OHAL'deki kanunsuz KHK'ler, YSK eliyle 31 Mart seçimlerinde halkın iradesini gasp etti. OHAL süreci ve KHK'lar 31 Mart seçimlerinde seçilmeye hak kazanan adayların mazbatalarının alınmasına engel oldu. KHK'lilerin pasaportlarına herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın el konuldu vatandaşlarımızın seyahat özgürlükleri kısıtlandı. Hiçbir hukuki gerekçe olmadan işlerinden atılan en az 46 KHK'li intihar ederek yaşamına son verdi."

Ağbaba, çalışma yaşamındaki emek sömürüsü, grev yasaklamaları, işçi cinayetleri, kıdem tazminatı hakkının gaspı, zorunlu bireysel emeklilik sistemi gibi emek düşmanı politikaların OHAL rejimi ile başlayıp sonrasında da devam ettiğini öne sürdü.

İşsizlik arttı

OHAL dönemi boyunca açığa çıkan ekonomik sıkıntıların OHAL sürecinden sonra da zirveye çıktığını savunan Ağbaba, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) açıkladığı haziran ayı işsizlik verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısının rekor kırarak 4 milyon 417 bin 814'e yükseldiğini aktardı.

Veli Ağbaba, OHAL'in sona erdiği 1 yıldan bugüne 2 milyondan fazla kişinin işsiz kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA